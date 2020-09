Nuova pista per l’attacco della Juventus: contatti con Cavani

La Juventus ha inserito Edinson Cavani tra i suoi obiettivi di mercato. Già riavviati i contatti con l’attaccante uruguaiano.

Prendere un grande attaccante che possa andare a sostituire Gonzalo Higuain nel reparto offensivo. E’ questo uno dei grandi obiettivi di una che nel corso delle ultime settimane è stata data sulle tracce di diverse punte di caratura mondiale.

Secondo quanto riportato da Sky, viste le difficoltà per arrivare ad Edin Dzeko (la lo considera incedibile e comunque non ha individuato un possibile sostituto), e visto che la strada che porta a Luis Suarez non è propriamente in discesa (l’uruguaiano non è stato liberato dal e non dispone ancora di passaporto comunitario), il club bianconero ha inserito Edinson Cavani nella lista dei profili che interessano.

Nelle scorse ore sono stati riattivati i contatti con il giocatore al fine di capire se la volontà di non accettare il club bianconero persiste (si era parlato anche di remore legate al fatto che i suoi figli vivessero a , oltre che del desiderio di restare fedele ai colori azzurri), ma anche per sondare quelle che sarebbero le sue richieste economiche.

Cavani va quindi inserito a tutti gli effetti tra gli obiettivi di mercato della Juventus, anche se nelle scorse ore dal Sudamerica sono rimbalzate voci di un possibile accordo già trovato con il Gremio.