Il grande sogno di mercato del Lecce: riportare Jovetic in Serie A

A cinque anni dalla sua ultima avventura in Serie A, Stevan Jovetic torna nel mirino di un club italiano.

Stevan Jovetic in Serie A. E’ questa una delle tante suggestioni di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, l’attaccante montenegrino rappresenta il grande sogno nascosto del Lecce e di Pantaleo Corvino.

Il responsabile dell’area tecnica del club salentino avrebbe individuato proprio in Jovetic il grande rinforzo da regalare a Marco Baroni, quello che farebbe compiere un deciso salto di qualità all’intero reparto offensivo giallorosso.

Jovetic, che nella scorsa stagione ha totalizzato solo 18 presenze in Bundesliga (condite da sei goal) con l’Hertha Berlino, non è certo intoccabile per il suo club, ma a rendere più complicato il suo trasferimento sarebbe il suo elevato ingaggio.

L’attaccante montenegrino, che ha già compiuto 32 anni, in passato ha vestito anche le maglie di Fiorentina ed Inter. A portarlo in Italia fu proprio Pantaleo Corvino che riuscì clamorosamente a vincere la concorrenza di alcuni tra i più importanti club europei.