Menez-Reggina, c'è l'intesa: biennale con opzione

Accordo per due anni con opzione tra Jeremy Menez e la Reggina: francese settimana prossima in Calabria, possibile presentazione il 23 giugno.

Quello che sembrava fantamercato, sta per tramutarsi clamorosamente in realtà. Jeremy Menez flirta con la Reggina ed è pronto a dirle sì, questo è ciò che sembra dall'ultima 'Instagram Story' del francese.

L'ex attaccante di e , via social, regala una domenica da sogno al popolo amaranto.

"Sud, arrivo".

Chiaro l'indizio di come Menez sia in volo verso il Mezzogiorno, proprio dove è collocata Reggio Calabria. La sua prossima, potenziale destinazione di una carriera dal profilo altissimo non sempre accompagnata dai risultati che ci si attendeva.

La Reggina, fresca di promozione 'a tavolino' in Serie B dopo lo stop causa Covid decretata per meriti sportivi grazie a un campionato di C dominato, potrebbe presto abbracciare il transalpino.

Un'operazione che infiammerebbe una piazza assetata di calcio, desiderosa di tornare in alto dopo essere precipitata nelle categorie inferiori e con patron Gallo in prima linea per ridare lustro al club. Magari con Menez in coppia col 'Tanque' Denis.