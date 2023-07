Menez pronto a continuare in Serie B: è vicino all’approdo al Bari

Chiusa l’avventura alla Reggina, il giocatore francese è vicino a vestire la sua quarta maglia italiana.

Dopo quelle di Roma, Milan e Reggina, Jeremy Menez è vicino a vestire la sua quarta maglia italiana.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il giocatore transalpino è vicino a cambiare squadra ma non categoria, visto che ad attenderlo c’è la permanenza in Serie B.

A tentare di chiudere il colpo in tempi brevi è il Bari che già martedì incontrerà il giocatore per provare a definire l’operazione.

Menez è dunque vicino ad unirsi alla compagine pugliese e lo fa dopo aver visto scadere a giugno il contratto che lo legava alla Reggina.

Il giocatore francese, che in passato ha cestito anche la maglia del PSG oltre che quella della Nazionale transalpina in 24 occasioni, nelle ultime tre stagioni ha totalizzato 67 presenze e 13 goal in Serie B.

Ora, a 36 anni già compiuti, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga carriera.