Medico sociale in campo senza autorizzazione: l’arbitro lo ammonisce

Con l’introduzione della regola che permette all’arbitro di utilizzare i cartellini anche nei confronti di chi sta in panchina, non è usuale vedere tecnici o membri dello staff ammoniti. Decisamente più curioso è invece assistere a cartellini gialli sventolati nei confronti dei medici. E non per proteste.

Al 72’ del match tra Ankaragücü e Keçiörengücü, nella seconda divisione turca, l’arbitro Emre Kargin ha infatti ammonito il medico della squadra di casa per essere entrato in campo senza avere prima la sua autorizzazione.

Siamo al minuto 72, con l’esterno Murat Ucar a terra dopo uno scontro di gioco, visibilmente sofferente. Il medico dell’Ankaragücü si precipita in campo, ma Kargin si frappone tra lui e il giocatore. Ne nasce un faccia a faccia con conseguente ammonizione.

A completare il teatrino, la scena ancora più surreale: il paramedico esce dal campo per poi rientrare con l’autorizzazione dell’arbitro.

😅 Ankaragücü - Keçiörengücü maçında oyun alanına izinsiz giren sağlık görevlisi sarı kart gördü.pic.twitter.com/mRtxsUgpLg — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 27, 2021

Ucar, peraltro, non è comunque riuscito a terminare la partita. I suoi compagni son comunque riusciti a portare a casa una vittoria per 2-1.