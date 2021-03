McTominay su Ibrahimovic: "E' difficile stargli intorno"

Parla Scott McTominay, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United: "E' spietato, vuole vincere sempre".

Milan atteso dalla prova del nove in Europa League, dove giovedì sera affronterà il Manchester United all'Old Trafford nell'andata degli ottavi di finale: non sarà presente l'infortunato Zlatan Ibrahimovic, assenza pesantissima per Stefano Pioli.

Non potrà esserci, dunque, il confronto tra lo svedese e il suo passato, il club in cui giocò dal 2016 al 2018 prima del trasferimento negli Stati Uniti tra le fila dei Los Angeles Galaxy: ci sarà eccome, invece, Scott McTominay.

Il centrocampista scozzese dei 'Red Devils' ha rilasciato un'intervista al sito dell'UEFA: oggetto di discussione proprio Ibrahimovic.

"Era spietato. Non ho intenzione di dire altro. Un buon professionista che lavorava sodo, con la sua voce aveva una grande presenza all'interno dello spogliatoio. E' spietato per come vuole vincere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: se non sei sulla sua stessa linea allora non potrai mai andare d'accordo con lui. Quindi l'unica cosa da fare è lavorare duro per cercare di sostenere il suo livello, altrimenti arriveranno momenti difficili".

Tanti elogi ma anche una piccola perplessità riguardante il carattere dell'attaccante del Milan.