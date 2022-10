Mbappé ai ferri corti col PSG: vuole lasciare Parigi già a gennaio

Il fuoriclasse francese vuole lasciare il PSG e spinge per la separazione già nel mercato invernale. Richiesta avanzata già a luglio.

Un terremoto di proporzioni gigantesche rischia di investire il PSG: Kylian Mbappé, reduce dal rinnovo a furor di popolo siglato a maggio, ha intenzione di lasciare la capitale transalpina nella prossima sessione invernale del calciomercato, prevista a gennaio.

Una notizia riportata da 'RMC' e confermata da 'Marca' e da GOAL: il rapporto tra il classe 1998 e il club parigino è ai minimi storici, condizionato da una serie di rotture relative ad alcune promesse fatte dalla società e poi non mantenute al momento propizio. In primis quella di un ruolo centrale all'interno della squadra che, dalla prospettiva del giocatore, non si sarebbe realizzato; senza dimenticare le questioni di mercato, coi mancati arrivi di Lewandowski, Skriniar e Bernardo Silva ad indispettire l'attaccante.

Dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, emerge addirittura come Mbappé abbia chiesto la cessione già nello scorso mese di luglio, incontrando peraltro una sorta di disponibilità a riguardo ma ad una condizione: mai al Real Madrid, proprio il club che più di tutti ha assaporato l'idea di veder giocare Mbappé con la propria maglia.

Tutti conoscono, infatti, la complessità dei rapporti tra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi, divisi anche sul piano politico in merito alla querelle Superlega, col presidente spagnolo a guidare la fila delle società che vorrebbero rivoluzionare il calcio europeo.

Perez non ha mai nascosto i tentativi fatti per Mbappé prima del rinnovo di quest'ultimo col PSG, aspetto che dalle parti di Parigi non hanno mai digerito.

La dirigenza campione di Francia, però, difficilmente acconsentirebbe ad una partenza tra un paio di mesi, a metà stagione e con tutti gli obiettivi ancora in ballo: qualcosa potrebbe smuoversi nell'estate 2023, magari con un ritorno in scena del Liverpool, altra società mossasi per Mbappé nel 2022.

Peraltro, l'accordo reale sul rinnovo tra l'ex Monaco e il PSG sarebbe valido fino al 2024, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno, e non fino al 2025: il giocatore avrebbe scelto di posare con un '5' al posto del '4' finale in segno di buona disposizione e gratitudine verso la squadra della sua città.