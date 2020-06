Mbappé rimpiange Buffon: "È stato molto importante per me"

La star del PSG parla del suo rapporto con il portiere dellla Juventus: "Vederlo andare via mi ha condizionato negativamente".

Un anno e via, ma tanto basta per lasciare il segno. La scorsa estate Gianluigi Buffon è tornato alla dopo una stagione al . Anche se 12 mesi gli sono stati sufficienti per non essere dimenticato. Anche dai fuoriclasse.

Kylian Mbappé intervistato da 'L'Équipe' ha infatti rivelato come la partenza del portiere italiano lo abbia influenzato negativamente.

"Mi è sempre piaciuto ascoltare i giocatori più esperti. Buffon è stato molto importante per me. Vederlo andare via mi ha condizionato negativamente".

Parole al miele anche per un altro veterano passato da Parigi, ovvero Lassana Diarra, con cui Mbappé ha condiviso lo spogliatoio tra il gennaio 2018 e il febbraio 2019.