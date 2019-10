Mazzarri ricorda i tempi dell'Inter: "Un brutto destino"

Walter Mazzarri non rimpiange la deludente esperienza all'Inter: "Sono stato superficiale, avrei dovuto valutare bene la rosa".

Da quando l' conquistò il 'Triplete' nel 2010, solo due tecnici sono riusciti nell'impresa di portare a casa qualche trofeo: Rafa Benitez e Leonardo, poi il nulla più assoluto. Del nulla fa parte anche Walter Mazzarri, guida di una squadra in un momento storico difficile e di transizione se si guarda a ciò che i nerazzurri sono attualmente.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Mazzarri venne assunto dall'allora presidente Massimo Moratti nel 2013 e al timone rimase per quasi un campionato e mezzo, venendo sostituito da Roberto Mancini nel novembre 2014.

Quella esperienza il tecnico del la ricorda con profondo dispiacere, ammettendo la sua superficialità nell'accettare subito l'incarico in una società storica e prestigiosa ma incapace di raccogliere risultati all'altezza durante quegli anni. Queste le sue dichiarazioni concesse a 'Il Corriere dello Sport'.

"C'era l'Inter nel mio destino? Mah, il destino. Un brutto destino. Non avevo valutato bene la rosa, sono stato superficiale. E ho pagato. Moratti da lì a poco avrebbe ceduto il club, la colpa era sempre di Mazzarri. Mettiamola così: ci ho lasciato le penne perché era scritto così, se avessi ragionato non sarebbe accaduto".

Dopo la sfortunata parentesi interista, Mazzarri ha provato a rilanciare la sua carriera in Premier League al , conquistando la salvezza tra tante punzecchiature per un inglese non perfetto spesso finito nel mirino della critica.