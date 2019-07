Maxi Lopez verso il ritorno in Serie A: "Dialogo con 2-3 club, voglio vivere a Milano"

Maxi Lopez attacca ancora Icardi e Wanda Nara: "Non vedo i miei figli da gennaio. Recentemente ero andato a Milano ma sono stati portati via".

Dopo la breve parentesi in , a 35 anni, Maxi Lopez è pronto a tornare in prima di iniziare la sua nuova vita a Milano per stare vicino ai figli avuti da Wanda Nara.

E proprio Wanda Nara, insieme al marito Mauro Icardi, restano nel mirino di Maxi Lopez che attacca la coppia dalle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'.

"Non vedo i miei figli da gennaio. Recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo con loro, ma sono stati portati via appositamente. E’ così da anni, devo essere forte. Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social. Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem".

Maxi Lopez insomma non ha perdonato Icardi e se dovesse ritrovarselo di fronte in campo l'atteggiamento sarebbe lo stesso delle ultime volte.

"L’approccio resta sempre lo stesso e lo conoscete già...".

L'attaccante argentino infine, come detto, apre a un ritorno in Serie A dove potrebbe vestire la maglia del Brescia.

"Dialogo con 2-3 club. Un domani vivrò a Milano. Sono andato al Vasco perché era un momento in cui sentivo di dover cambiare. A me capita spesso. Avevo un altro anno di contratto ma il presidente non ha mantenuto la parola sul progetto e mi sono liberato. Ora cerco una nuova sfida. Poi, quando smetterò, vorrei fare il procuratore. Non mi vedo allenare".

La sfida a Wanda Nara anche sul lavoro, insomma, è già lanciata.