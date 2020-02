Mavididi ricorda l'esordio con la Juventus: "Posso solo ringraziare Allegri"

Stephy Mavididi è arrivato dall'Arsenal alla Juve nell'estate 2018 e ad aprile ha esordito contro la SPAL: "Volevo il goal con tutte le mie forze".

Stephy Mavididi quest'anno ha scelto il Dijon, dove si sta ritagliando uno spazio importante in . Lo scorso anno però l'attaccante inglese classe 1998 ha vissuto un anno alla , prevalentemente nell'Under 23, ma anche con l'esordio in prima squadra.

Il prodotto del settore giovanile dell' l'anno scorso ha giocato 27 partite in Serie C, esordendo anche in prima squadra nella partita conto la . A 'Goal' ha raccontato quei momenti e ringraziato Max Allegri di avergli dato la possibilità.

“Era un’opportunità unica nella vita. All’inizio è stato difficile, ero solo. Era tutto nuovo. L'esordio? Quando Allegri mi ha fatto entrare volevo segnare con tutte le mie forze. Non abbiamo fatto il punto che serviva, ma abbiamo vinto lo Scudetto la settimana dopo È stato pazzesco essere dentro tutto questo, posso solo ringraziare il mister per questo. Sono stati momenti indimenticabili".

In più, un anno insieme a Cristiano Ronaldo, allenandosi spesso con la prima squadra. Un anno in cui Mavididi ha appreso molto dal fuoriclasse portoghese.