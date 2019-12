Matuidi: "Ho lasciato il PSG perché alla Juventus posso vincere la Champions"

Blaise Matuidi spiega il motivo dell'addio al PSG: "La Juventus è un passo in avanti per la mia carriera, è un club adatto a me".

La qualificazione agli ottavi è arrivata in scioltezza con cinque vittorie e un pareggio nel girone: la è una delle candidate per il trionfo in , anche più del stando alle parole di Blaise Matuidi.

Il grande ex ha rivelato ai microfoni di 'RMC Sport' di considerare i bianconeri più pronti rispetto ai parigini, dettaglio che lo ha definitivamente convinto che l'addio ai campioni di fosse la scelta più giusta da compiere.

"Sono arrivato a , un passo in avanti per la mia carriera, senza offesa per il PSG che resta un grande club. In questa società ho tutto per rendere al meglio, è adatta a me. Alla Juventus posso coltivare l'ambizione di vincere la Champions League".

Sulla strada della Juventus, agli ottavi, ci sarà un'altra francese: il , primo ostacolo verso la finale di Istanbul che a Matuidi potrebbe regalare proprio uno scontro con i suoi vecchi compagni di squadra.