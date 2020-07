Matri racconta Rebic: "Somiglia a Bobo Vieri, glielo dicevo a Firenze"

Ante Rebic è senza alcun dubbio la rivelazione della seconda parte di stagione rossonera, dato che con i suoi goal ha letteralmente trascinato il in zona con 10 goal e 2 assist nelle ultime 14 partite di .

Ora per Rebic arriva anche un paragone decisamente importante. A farlo, ai microfoni di 'DAZN', è peraltro uno che di ruolo faceva l'attaccante e conosce bene il croato: Alessandro Matri .

"Secondo me Rebic somiglia a Bobo Vieri, glielo dicevo a Firenze. Ora sta facendo bene come esterno ma può giocare anche come prima punta".