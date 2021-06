Matri, rubata la maglia dell'esordio in Serie A: appello social per riaverla

I ladri si sono introdotti nell'abitazione milanese dei genitori di Matri, rubando tra le altre cose anche il cimelio del 2002/2003.

Alessando Matri lancia l'appello per ritrovare la maglia rubata in casa dei genitori. Nella giornata di ieri, infatti, alcuni ladri si sono introdotti nel'abitazione milanese rubando diverse cose, tra cui la casacca del Milan indossata al suo esordio in Serie A.

Nell'ormai lontano 2002/2003, Matri esordiva con il Milan in Serie A, prima della gavetta e dell'esplosione con il Cagliari nella massima serie, che ha portato l'ex centravanti a vincere diversi titoli con la Juventus, per poi tornare in rossonero nel 2013, solamente per sei mesi.

Matri ha chiesto via Twitter la restituzione della maglia, dal grande valore affettivo:

"Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce n'è una che per te avrà sicuramente un valore economico ma per me ha un valore affettivo ed è la maglia del Milan del mio esordio in Serie A".

L'ex bomber di Sassuolo e Cagliari spera che questa venga restituita:

"So che scrivendo qui non risolvo nulla, ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l'indirizzo lo conosci...".

Non resta che aspettare lo sviluppo della vicenda, con Matri speranzoso di poter riavere tra le proprie mani il prezioso cimelio da vent'anni custodito gelosamente.