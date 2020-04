Materazzi ricorda Perugia-Juventus: "Come il 5 maggio per l'Inter"

- del 14 maggio 2000 è una sfida che per forza di cose resterà nella storia tanto del club bianconero, quanto in quella della . Le due squadre arrivarono infatti a contendersi lo Scudetto all’ultima giornata e ad avere la meglio al termine di un serratissimo testa a testa furono alla fine i capitolini.

Decisivo, per quella vittoria al fotofinish, fu il clamoroso ko della al Curi. Una sconfitta che per settimane fece discutere, perché la gara si giocò sotto una pioggia torrenziale e su un campo al limite del praticabile.

Tra i protagonisti di quello storico match che venne deciso da Calori, c’era anche Marco Materazzi. Allora era uno dei punti di forza del Perugia e, in una diretta Instagram con lo Youtuber ‘Er Faina’, ha ricordato gli eventi di quel giorno.

“Faceva freddo, pioveva. Nella prima mezz’ora potevano fare quattro goal, ma non li hanno fatti. La verità è che finché c’è stato il sole ci hanno preso a pallonate, poi sull’unico calcio d’angolo nel secondo tempo, ed erano sei contro uno, quasi si sono fatti goal da soli. La verità è quella. Cross di Rapajc, l’hanno rinviata e Calori ha segnato. Poi è andata come è andata, noi abbiamo fatto la nostra parte come è giusto che sia. E’ stata una cosa molto simile al 5 maggio dell’ ”.