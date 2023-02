Marsiglia-PSG dai nervi tesi: Galtier inveisce contro un tifoso di casa

Momenti di tensione tra il tecnico del PSG e un tifoso del Marsiglia: parole grosse tra i due e contatto sfiorato.

Il PSG fa la voce grossa nel big match del 25° turno di Ligue 1: secco 0-3 inferto al Marsiglia nel catino infernale del 'Velodrome', azzittito da un goal di Messi e dalla doppietta di Mbappé, giunto a quota 200 reti in maglia parigina come Edinson Cavani, fino a qualche ora fa miglior marcatore di sempre del club in solitaria.

Una dimostrazione di forza da parte dei campioni di Francia che si sono portati a +8 dai rivali odierni, mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo: una serata macchiata dall'infortunio occorso a Kimpembe (stagione finita per lui) e dall'episodio verificatosi dopo il triplice fischio.

Protagonista Christophe Galtier, beccato da un tifoso del Marsiglia durante l'uscita dal terreno di gioco: il tecnico, parso visibilmente nervoso e colpito dalle parole provenienti dagli spalti, si è diretto istintivamente dalle parti dell'uomo che lo aveva chiamato in causa con frasi pesanti.

Soltanto l'intervento di alcuni componenti della panchina del PSG ha evitato che la situazione degenerasse, con Galtier condotto a fatica verso la strada che porta agli spogliatoi.

Per l'ex Lille è giusto parlare di periodo complicato a livello personale: una settimana fa, proprio contro il suo passato, era stato 'esautorato' dal d.s. Campos, apparso incredibilmente in panchina per dare indicazioni alla squadra al posto dell'allenatore.