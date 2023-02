Clamoroso in casa PSG: Luis Campos scende in panchina per dare indicazioni alla squadra

Scena insolita nel corso di PSG-Lille: il direttore sportivo dei parigini ha lasciato gli spalti per andare in panchina.

E’ un momento evidentemente complicato quello che si sta vivendo in casa PSG. La compagine parigina, dopo aver rimediato tre sconfitte consecutive, contro Marsiglia in Coppa di Francia, Monaco in campionato e Bayern in Champions League, è incappata domenica pomeriggio in un’altra prestazione non propriamente convincente.

Tra le mura amiche del Parco dei Principi, contro il Lille di Paulo Fonseca, dopo essersi portato sul doppio vantaggio grazie alle reti in apertura di Mbappé e Neymar (che poi è uscito in barella per infortunio), prima si è fatto raggiungere sul 2-2 (goal di Diakite e rigore di David) e poi si è fatto addirittura superare al 69’ quando Bamba ha siglato la rete (con una prodezza balistica) del 2-3.

A certificare il momento di difficoltà che si sta vivendo nel club parigino, quanto accaduto dopo il sorpasso del Lille. Il direttore sportivo Luis Campos (che ha alle spalle anche una carriera da allenatore) infatti, ha lasciato gli spalti e si è diretto in panchina per urlare indicazioni ai giocatori.

Lo ha fatto quasi sostituendosi a Galtier, protestando anche con l’arbitro quando sono stati fischiati falli contro la sua squadra.

Il PSG è poi riuscito incredibilmente a ribaltare nuovamente la situazione grazie a Mbappé, che all’87’ ha segnato il goal del 3-3, e a Messi che al 94’ ha messo a segno la rete (con uno splendido calcio di punizione) che è valsa il definitivo 4-3.

Dopo la magia del fuoriclasse argentino, proprio Luis Campos è stato tra quelli che maggiormente hanno esultato.

Negli ultimi giorni, i media transalpini avevano parlato di possibili dissapori in casa PSG. Non resta che vedere se la situazione si farà più rovente o se questa vittoria stempererà il tutto.