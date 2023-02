PSG in ansia per Kimpembe: fuori dal campo in barella a Marsiglia

Il difensore francese è costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti di Marsiglia-PSG: altro infortunio dopo quello di Neymar.

Di sorrisi non ne sono mancati in casa PSG durante il primo tempo del 'Le Classique' al 'Velodrome' di Marsiglia: parigini avanti grazie alle reti dei 'gemelli' Mbappé e Messi, ma c'è un'altra notizia a tenere banco tra i pensieri di Galtier.

Dopo soli 12' di gioco, si è infatti fermato Presnel Kimpembe: il difensore è stramazzato al suolo in seguito ad un'accelerazione effettuata per ripiegare verso la porta di Donnarumma, minacciata da una ripartenza poi non andata a buon fine.

Per permettere l'uscita dal campo di Kimpembe è stato necessario addirittura l'ingresso della barella, dettaglio non di poco conto e indice della gravità dello stop che sembra essere di natura muscolare, in attesa degli esami a cui probabilmente il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore.

Non proprio il modo migliore di avvicinarsi al ritorno degli ottavi di Champions League in programma a Monaco di Baviera contro il Bayern l'8 marzo, dunque tra soli dieci giorni, quando l'obiettivo sarà unicamente la vittoria per cancellare lo 0-1 dell'andata e volare ai quarti di finale.

PSG, ricordiamo, alle prese anche con il k.o. rimediato da Neymar, vittima di una distorsione della caviglia con lesione dei legamenti che non lascia dormire sonni tranquilli all'ombra della Tour Eiffel.