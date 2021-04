Marotta sulla Superlega: "Condotta dai proprietari dei club, sistema a rischio default"

Giuseppe Marotta, a pochi minuti da Spezia-Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi solo ed esclusivamente sulla Superlega, sui motivi della possibile nascita e sulle ragioni dello scioglimento.

"Superlega portata avanti direttamente dai 12 proprietari dei club, alla luce della situazione difficile economica dei club causa Covid. La valutazione dei proprietari è che questo modello di calcio nazionale e internazionale sia superato. Sistema calcio a rischio default. Il 60-70% del fatturato caratteristico di tutti i club va via per il costo del lavoro. Nessuna azienda, in nessun settore, potrebbe mai sopravvivere così".