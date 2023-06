Maresca nuovo allenatore del Leicester: trattativa in chiusura

Enzo Maresca si prepara a lasciare lo staff di Guardiola per allenare il Leicester, appena retrocesso in Championship: fumata bianca a un passo.

Superate le emozioni in doppio senso di sabato sera, tra il trionfo in Champions League contro l'Inter e la paura per lo smarrimento del padre, poi fortunatamente ritrovato, Enzo Maresca si prepara a lasciare il nido. Tradotto: ad andarsene dal Manchester City. Per spostarsi dove? Al Leicester City, appena retrocesso in Championship.

Secondo Fabrizio Romano, Maresca sta per iniziare la seconda esperienza da allenatore capo dopo quella - negativa - di Parma. La trattativa con le Foxes è ormai giunta all'ultima curva e non restano che da sistemare gli ultimi dettagli. Poi sarà fumata bianca, con conseguente firma.

Maresca è divenuto nelle ultime ore il candidato più concreto per la sostituzione di Dean Smith, a sua volta arrivato a stagione in corso per rimpiazzare Brendan Rodgers. Una volta confermato come nuovo manager del Leicester, l'ex centrocampista tra le altre della Juventus diventerà il primo italiano a guidare il club dai tempi di Claudio Ranieri, vincitore della Premier League nel 2015/16.

Maresca proseguirà dunque la propria esperienza in Inghilterra, anche se con un altro ruolo. Il Leicester sarà la sua terza squadra dopo il West Ham, dove aveva ricoperto il ruolo di collaboratore di Manuel Pellegrini, e il Manchester City, dove è cresciuto a contatto con Pep Guardiola dopo aver guidato l'Under 23 del club.

A Manchester, Maresca ha appena vissuto i momenti più esaltanti: il trionfo in campionato dopo una lunga rincorsa sull'Arsenal, quello in FA grazie al 2-1 in finale nel derby contro il Manchester United, quindi la conquista della Champions League, la prima della storia del club.

Nel mentre il Leicester, campione d'Inghilterra appena 7 anni fa e semifinalista della Conference League nella scorsa stagione, precipitava negli abissi. Nemmeno il 2-1 al West Ham nell'ultimo turno di Premier League salvava gli uomini di Smith, condannati dal contemporaneo successo dell'Everton sul Bournemouth e costretti a chiudere al terzultimo posto.

Le Foxes dovranno dunque ripartire dalla Championship dopo quasi un decennio dall'ultima apparizione. E lo faranno, se non ci saranno stravolgimenti di sorta, con Maresca in plancia di comando. Da quelle parti, del resto, gli italiani portano piuttosto bene.