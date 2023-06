Ansia per il padre di Maresca: scomparso a Istanbul, forze dell’ordine in azione

Momenti di apprensione ad Istanbul dove si sono perse le tracce del padre di Enzo Maresca: la polizia turca si è attivata per ritrovarlo.

Vince il Manchester City, campione d'Europa per la prima volta grazie all'1-0 sull'Inter, ma a Istanbul la gioia si sta mischiando con una leggera ansia: il padre di Enzo Maresca, vice di Pep Guardiola, non si trova.

A riportarlo è 'Sky Sport', secondo cui il signor Maresca, presente all'Ataturk di Istanbul per assistere alla finale di Champions League, era presente all'esterno dello stadio prima dell'inizio del match. In seguito, però, di lui si sono perse le tracce.

"Maresca era molto preoccupato e in ansia. In questo momento non riescono a trovarlo", ha raccontato in diretta Gianluca Di Marzio, in campo per il post partita accanto ad Esteban Cambiasso e ad Alessandro Del Piero, quest'ultimo compagno di squadra dell'ex centrocampista ai tempi in cui questi giocava nella Juventus.

Le forze dell'ordine turche sono già state allertate e si stanno attivando con le telecamere per ritrovare il padre di Maresca.