Chi è Marco Delle Monache: il ‘Piccolo Insigne’ del Pescara che piace anche al Borussia Dortmund

Considerato un talento estremamente precoce, Delle Monache ha già attirato su di sé le attenzioni di club di Serie A e non solo.

Chi l’ha visto giocare giura che il suo stile di gioco è molto simile a quello di Lorenzo Insigne e, considerando il fatto che milita nel Pescara e che a Pescara Insigne hanno avuto modo di ammirarlo molto da vicino, c’è da pensare che il paragone sia di quelli azzeccati.

Marco Delle Monache è da molti considerato il più importante tra i talenti che nell’ultima stagione hanno calcato i campi di Serie C. Esterno offensivo dotato di grande velocità, creatività e tecnica, sta letteralmente bruciando le tappe, tanto che non solo ha fatto il suo debutto tra i professionisti a soli sedici anni, ma ha già attirato l’interesse di importanti club italiani ed europei.

TUTTO E’ PARTITO DA UNO STAGE

Cresciuto a Cappelle sul Tavo, un comune in provincia di Pescara, è entrato nell’orbita del club biancazzurro già nel 2014 quando aveva appena otto anni. Decisivo è stato un Camp svolto a Pizzoferrato, fu infatti in quell’occasione che si guadagnò le attenzioni degli osservatori presenti. Di lì in poi il passaggio al Caldora Calcio, società legata al Pescara, poi il salto nei Pulcini, due stagioni con gli Esordienti della Scuola Calcio, prima di tre anni nel settore giovanile.

Un’ascesa fulminea che l’ha portato a giocare prima sotto età con la compagine Primavera (con ragazzi tre anni più grandi di lui) e poi, il 15 settembre 2021, a esordire tra i professionisti in occasione di una sfida di Coppa Italia di C contro il Grosseto. In quella occasione, Delle Monache è entrato in campo dalla panchina a circa mezzora dal termine in sostituzione di D’Ursi, e tanto gli è bastato per far capire di essere già pronto a giocare con i ‘grandi’.

Titolare inamovibile della formazione Primavera, ha poi fatto il suo debutto in Serie C il 22 gennaio 2022 in occasione di una vittoria interna contro il Montevarchi. Poche settimane più tardi ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Pescara e da lì in poi ha collezionato altre cinque presenze in campionato, due delle quali nei playoff.

Già nel giro delle rappresentative Azzurre, ha totalizzato nove presenze sin qui con l’Italia U17 di Bernardo Corradi.

IL ‘PICCOLO INSIGNE’

Come detto, Marco Delle Monache si è già guadagnato paragoni importanti. Il classe 2005 è stato accostato, per il suo modo di giocare, a l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Veloce, abile nello stretto e dotato di qualità tecniche non comuni per un ragazzo della sua età, è un destro naturale che gioca prevalentemente alto a destra. Alto 170 cm, usa le sue doti quindi soprattutto per ribaltare l’azione e per accentrarsi per poi tentare la conclusione.

Ovviamente è in pieno percorso di crescita e i margini di miglioramento sono ancora ampissimi, ma sono in molti a scommettere su una sua precoce definitiva esplosione.

L’INTERESSE DELLE BIG

Marco Delle Monache ha attirato l’interesse di diversi club importanti e il suo nome è iniziato a circolare con forza in ambito di calciomercato già nel corso della sessione invernale di calciomercato del gennaio 2022.

Per lui si è parlato di un interesse concreto della Sampdoria e della Fiorentina, ma ultimamene si è parlato di lui anche in ottica Borussia Dortmund.

Quello tedesco è uno dei club che maggiormente ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di saper individuare giovani talenti in giro per l’Europa, per poi farli crescere nelle proprie strutture, fino poi a farli esordire ad alti livelli.

Sancho, Bellingham ed Haaland sono solo alcuni dei gioielli che hanno calpestato il prato del Signal Iduna Park. L’interesse dei gialloneri della Ruhr per Della Monaca equivale quindi ad una sorta di attestato di laurea.