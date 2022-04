Maradona, la maglia della 'Mano di Dio' va all'asta: si parte da 5 milioni di euro

E’ una delle maglie più iconiche dell’intera storia del calcio e presto avrà un nuovo fortunato proprietario. La mitica numero 10 indossata da Diego Armando Maradona il 22 giugno 1986, nel corso di Argentina-Inghilterra, sfida valida per i quarti di finale dei Campionati del Mondo, va all’asta.

Con questa maglia Maradona ha segnato, nello stesso giorno, uno dei goal più controversi di sempre, oltre quello che è ritenuto il più bello mai realizzato.

Come è noto, il fuoriclasse argentino sbloccò il risultato al 51’ beffando Peter Shilton con un tocco di mano e poi, quattro minuti più tardi, siglò il raddoppio dopo essere partito palla al piede da centrocampo ed aver dribblato l’intera retroguardia inglese.

Quella che va all’asta è dunque la maglia della ‘Mano de Dios’, ma anche quella del ‘Goal del secolo’. Si tratta di un cimelio dal valore sportivo (e non solo) incredibile.

Per oltre trentacinque anni la maglia è stata di proprietà dell’ex centrocampista inglese Steve Hodge che, dopo il triplice fischio finale, riuscì a scambiare la sua con quella di Maradona.

“Ne sono stato l’orgoglioso proprietario per oltre trentacinque anni ed è stato un privilegio per me giocare contro uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Io e Diego ci stiamo scambiati la maglia nel tunnel subito dopo la partita”.

La maglia è stata esposta per circa venti anni al National Football Museum di Manchester e potrà, nelle prossime settimane, essere ammirata presso la sede londinese di Sotheby’s, ovvero la casa d’aste che si occuperà della sua vendita.

Il meraviglioso cimelio verrà messo all’asta su internet tra il 20 aprile ed il 4 maggio ed il prezzo di partenza è stato fissato in quattro milioni di sterline, ovvero più di cinque milioni di euro.

“Potrebbe esserci molta richiesta - ha spiegato il responsabile di Sotheby's, Brahm Wachter - E’ un cimelio che potrebbe andare ad un museo, un club o un collezionista. La ‘Mano de Dios’ rappresenta un momento unico non solo nella storia dello sport, ma anche in quella dell’intero ventesimo secolo”.

In molti già pronosticano che per questo pezzo unico si possa abbattere il muro dei sette milioni di euro. Al momento, la maglia più costosa mai battuta ad un asta, è una del leggendario campione di Baseball, Babe Ruth, che nel 2019 venne aggiudicata per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro.

Con la maglia della ‘Mano de Dios’ si potrebbe quindi battere un record che resiste dal 2019.