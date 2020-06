Manolas festeggia la Coppa Italia: "Dopo 6 anni in Italia son riuscito a vincere"

Il centrale greco del Napoli celebra su Instagram il successo ricordando gli anni senza trofei: è arrivato in Italia nel 2014.

La vittoria del in Coppa ha rappresentato per molti il primo trofeo in assoluto della carriera italiana. Tra questi, anche uno dei più esperti della rosa partenopea, ovvero Kostas Manolas.

Arrivato al Napoli a gennaio dopo cinque anni alla , il difensore greco aveva già vinto con l' in patria, ma mai in Italia con i giallorossi. E ha voluto ricordarlo su Instagram.

"Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo, sono molto contento, grazie a tutti i miei compagni e lo staff. Forza Napoli!"

Ieri sera Manolas non è stato tra i protagonisti in campo, ma ha seguito tutta la gara dalla panchina, sostituito da Maksimovic.