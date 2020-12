Mancini su Zaniolo: "All'Europeo ci sarà sicuramente"

Buone notizie su Nicolò Zaniolo da Roberto Mancini: "Spero di averlo già per le qualificazioni ma non deve forzare, all'Europeo ci sarà sicuramente".

Nicolò Zaniolo vede la luce in fondo al tunnel. A confermarlo è Roberto Mancini, che dopo il sorteggio delle qualificazioni a Qatar 2022 - tra i vari argomenti toccati - a 'Sky' ha fatto anche il punto sul gioiello della .

Zaniolo, ai box per la seconda rottura del crociato patita in pochi mesi - stando a quanto affermato dal ct dell' sarà tra i protagonisti di .

"Spero di averlo già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi, ma non deve forzare nulla. Per l'Europeo lo avremo sicuramente".

Il giovane centrocampista, dopo la lesione al ginocchio rimediata lo scorso gennaio in Roma- , ad inizio settembre è andato nuovamente ko per lo stesso problema - stavolta all'altra articolazione - ed è al lavoro per tornare in campo.