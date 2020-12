Mancini sulle qualificaizoni mondiali: "Svizzera ostica, serve concentrazione"

Mancini sul sorteggio delle qualificazioni mondiali: "La Svizzera poteva essere testa di serie, le altre più abbordabili ma vanno giocate tutte".

Roberto Mancini sul sorteggio delle qualificazioni mondiali:

"Siamo ancora a 4 mesi dall'inizio delle qualificazioni, ma di sicuro la svizzera è ostica e poteva stare nelle teste di serie. Le altre più abbordabili, ma sono tutte da giocare e affrontate con la massima concentrazione: nel girone si vince sempre di un punto o due punti".

"Sul calendario non vedo grossa differenza, incontrare la a marzo o settembre non fa differenza".

Altre squadre

"Oltre al lavoro del mio staff c'è quello dei giocatori, che si sono amalgamati e con le loro qualità siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti in breve tempo".

"Mi fa piacere che i tifosi si siano riavvicinati alla nazionale e la vedano come una cosa bella, vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Essere ct è un orgoglio.

"Zaniolo? Spero di averlo già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi, ma non deve forzare nulla. Per l'Europeo lo avremo sicuramente".

"Dopo la mancata qualificazione ai mondiali, coi ragazzi si è creato un bel feeling. Sono stati bravissimi, sono forti, con tutti questi problemi non era facile".

"Anche a me manca lavorare tutti i giorni, tra campo e panchina l'ho fatto per 40 anni. Non vedo l'ora che arrivino le partite per giocarle. Abbiamo trovato calciatori di alto livello, con loro abbiamo provato a lavorare più sull'aspetto tecnico-tattico".

"Andiamo all'Europeo per vincere e non per arrivare secondi, poi succede che puoi uscire a sorpresa o ai rigori. Ci vorrà anche fortuna, basta sbagliare una partita e sei fuori. Ma è sicuro che partiamo per vincerlo".

"A centrocampo siamo messi molto bene, oltre a Locatelli abbiamo Sensi, Pellegrini, Castrovilli, Cristante, Tonali... Ovvio che Manuel ci consente di farlo giocare anche come playmaker. A parte Jorginho tutti possono fare secondo palleggiatore, interno o qualcuno addirittura l'esterno d'attacco".

