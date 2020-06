Mancini ammette: "Ripresa problematica per tutti, bene i 5 cambi"

Questa estate doveva essere grande protagonista alla guida della Nazionale azzurra, invece Roberto Mancini resterà a guardare causa pandemia e conseguente rinvio di .

Il Ct dell' però torna a parlare e lo fa chiudendo il corso online promosso dall'associazione italiana allenatori calcio Calabria.

Mancini, come riportato da 'Cn24tv.it', racconta le sue sensazioni durante questo periodo difficile e promuove le recenti modifiche apportate dalla FIGC.

"Ho vissuto male il lockdown, spero che non si ripeta più una situazione del genere. La ripresa sarà problematica per tutti, soprattutto per gli allenatori che dovranno gestire partire ogni tre giorni. In tal senso, le cinque sostituzioni potranno essere di grande aiuto”.