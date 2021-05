Mancini esalta l'Inter: "Scudetto meritato, Conte fa rendere al massimo"

Il commissario tecnico azzurro incensa l'Inter e il suo condottiero: "Conte fa rendere tutti al massimo, è una qualità importante".

E' il giorno della festa, delle celebrazioni per uno Scudetto d'autore: l'Inter si sta godendo queste prime ore da campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia, una in più rispetto al Milan, fermo a 18.

Ben tredici i punti di vantaggio sulle inseguitrici a quattro giornate dal termine per i nerazzurri, un divario ormai incolmabile: intervenuto ai microfoni di 'Gr Parlamento' durante la trasmissione 'La Politica nel Pallone', Roberto Mancini ha reso onore alla straordinaria cavalcata della sua ex squadra.

"L'Inter ha meritato ampiamente questo Scudetto, i punti di vantaggio sulla seconda sono tanti. Conte ha una qualità importante, ossia saper far rendere tutti al massimo in un campionato così lungo".

Gli azzurri Barella e Bastoni hanno avuto un ruolo di primo livello nella stagione interista, terminata con la ciliegina sulla torta. Senza dimenticare Darmian, che però non dovrebbe far parte della spedizione impegnata agli Europei.

"Ai giovani bisogna concedere spazio, se hanno qualità poi verranno fuori. Darmian ha giocato un campionato ottimo, purtroppo non possiamo portare più di 26 giocatori: in tanti rimarranno a casa e questo dispiace tanto".

Sarebbe bello se il viatico vincente inaugurato dall'Inter si trasferisse anche alla Nazionale.