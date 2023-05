Manchester United e Tottenham sulle tracce di Lautaro: l’Inter chiude subito la porta

Lautaro Martinez sarà uno dei punti di riferimento dell’Inter che verrà: il club nerazzurro considera l’argentino assolutamente incedibile.

Lautaro Martinez è, e continuerà ad essere anche nei prossimi anni, uno degli uomini di punta dell’Inter. Il centravanti argentino ha molti estimatori, soprattutto in Inghilterra, ma la ferma volontà del club nerazzurro è quella di costruire attorno a lui anche la squadra del futuro.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle scorse settimane, subito dopo il passaggio del turno in Champions League ai danni del Benfica, un intermediario ha contattato il club meneghino per informarlo del concreto interesse sia di Manchester United che di Tottenham per il giocatore.

Un discorso che l’Inter si è affrettata a chiudere prima ancora che si arrivasse a parlare di cifre e questo per un motivo molto semplice: non c’è stata la seppur minima apertura alla cessione dell’argentino.

Lautaro è infatti visto come il punto di riferimento del prossimo progetto sportivo e, anche qualora dovessero rendersi necessarie delle cessioni, l’Inter ha già individuato nei vari Onana (nel mirino del Chelsea), Dumfries e Brozovic gli elementi eventualmente sacrificabili.

Il nome di Lautaro Martinez è stato per qualche ora strettamente legato a quello di Kane. Il bomber inglese piace infatti al Manchester United che aveva intravisto proprio nell’argentino un’alternativa nel caso in cui le cose si fossero complicate. Lo stesso Tottenham, dal canto suo, aveva individuato in Lautaro l’attaccante dal quale ripartire nel caso in cui Kane avesse deciso di lasciare Londra per approdare a Manchester.

Tutti intrecci che sono venuti meno per la volontà di un’Inter che, tra l’altro, sa benissimo che il suo numero 10 si trova benissimo a Milano e non ha la minima intenzione di cambiare squadra.