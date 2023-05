Il Manchester United torna in Champions League: Liverpool in Europa League

Lo Manchester United batte il Chelsea e si assicura un posto in Champions League. Liverpool condannato all'Europa League dopo sette anni.

Dopo un solo anno di assenza, il Manchester United torna in Champions League.

Nella 37ª e penultima giornata di Premier League i Red Devils superano il Chelsea con un netto 4-1 e si assicurano il terzo o il quarto posto nella classifica finale. Liverpool dunque quinto e matematicamente qualificato alla prossima Europa League.

Nel match dell'Old Trafford sarebbe bastato anche un pareggio a Casemiro e compagni contro i 'Blues' (addirittura dodicesimi) per tornare nel torneo più ambito, ma è stato proprio l'ex Real a siglare il goal del vantaggio già al 6' del primo tempo. Al 45+4', appena prima dell'intervallo, Martial sigla il raddoppio e regala un secondo tempo di relax ai suoi. Tra le due reti da segnalare l'infortunio che sembra grave di Antony, uscito dal campo in barella e con le mani sul volto. Lo United dilaga nella ripresa con Fernandes e Rashford, subentrato al brasiliano; ininfluente il goal di Joao Felix nel finale.

A una giornata dalla fine, dunque, la squadra di Ten Hag in graduatoria conta 72 punti: si giocherà il terzo posto finale con il Newcastle, quarto a quota 70.

Troppo indietro il Liverpool di Klopp (66), che paga una prima parte di stagione col freno a mano tirato. Le sconfitte (9) alla fine sono le stesse del Manchester United: la differenza in classifica l'hanno fatta le tre vittorie in più ottenute da Sancho e compagni (un successo a testa per le due squadre negli scontri diretti).

Il Liverpool mancherà in Champions League per la prima volta dalla stagione 2015/2016, la prima del tecnico tedesco ad Anfield, quando i Reds arrivarono ottavi in Premier e secondi in Europa League, perdendo la finale contro il Siviglia. L'anno prossimo Klopp, suo malgrado, tenterà di nuovo di arrivare fino in fondo nella competizione.

MANCHESTER UNITED-CHELSEA, IL TABELLINO

MANCHESTRER UNITED-CHELSEA 4-1

Marcatori: 6' Casemiro (M), 45+5' Martial (M), 73' rig. Fernandes (M), 78' Rashford (M), 89' Joao Felix (C)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw (46' Malacia); Casemiro, Eriksen (70' Fred); Antony (29' Rashford), Fernandes (86' McTominay), Sancho; Martial (70' Garnacho). All. ten Hag.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Fofana, Chabloah, Hall; Chukwuemeka (82' Loftus-Cheek), Fernandez, Gallagher (82' Fofana; Madueke (82' Ziyech), Havertz (64' Joao Felix), Mudryk (64' Pulisic). All. Lampard

Arbitro: Attwell

Ammoniti: Fernandez (C), Malacia (M)

Espulsi: -