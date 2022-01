Il Manchester United crolla in casa: 0-1, il Wolverhampton espugna Old Trafford

Anche dopo il cambio di allenatore, il Manchester United non riesce ancora a trovare la quadra. I Red Devils di Ralf Rangnick non convincono ancora fino in fondo e i risultati non sono dalla loro parte.

Nella prima gara dell’anno, in casa contro il Wolverhampton, Cristiano Ronaldo - per l’occasione nominato capitano - non riescono a convincere. Anzi, arriva la prima sconfitta dall’arrivo del ‘Professore’ in panchina.

Lo 0-1 del club della periferia londinese è firmato da Joao Moutinho, che nei minuti finali della gara con il destro dalla distanza buca De Gea e tutta la difesa, sorpresa dalla conclusione dopo una ribattuta.

Pochi minuti prima lo United aveva visto un goal annullato proprio a Cristiano Ronaldo, in una delle tante offensive inconcludenti portate dalla squadra di Rangnick. L’ultimo tentativo - il secondo tiro in porta dei Red Devils in tutta la partita - è una punizione dal limite calciata da Bruno Fernandes e non da CR7, ma parata da José Sà.

Il k.o., sesto stagionale in 19 partite, lascia lo United settimo a soli 31 punti dopo 19 partite: il quarto posto occupato dall’Arsenal (che ha una partita in più) dista 4 lunghezze. I Wolves, con lo stesso numero di gare dei Red Devils, sono a 28.

Solo in una partita su 6 con Rangnick i Red Devils sono riusciti a segnare più di un goal. E la pressione sale.