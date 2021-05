Manchester City-Chelsea dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

A Oporto va in scena la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Chelsea

Manchester City-Chelsea Data: 29 maggio 2021

29 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (numero 251 satellite)

Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Mediaset Play, Sky Go e NOW

Manchester City contro Chelsea. Una finale di Champions League tutta di marca inglese, com'era già accaduto nel 2008 (vittoria ai rigori del Manchester United sul Chelsea) e poi nel 2019 (successo del Liverpool sul Tottenham).

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea si gioca a Oporto, allo stadio Do Dragão, impianto dove gioca le proprie partite casalinghe il Porto. La nuova sede è stata scelta nelle scorse settimane al posto di Istanbul, che inizialmente avrebbe dovuto ospitare l'evento.

Per il Manchester City si tratta della prima finale di Champions League della propria storia. La formazione di Guardiola arriva al grande appuntamento dopo aver superato il Borussia Mönchengladbach agli ottavi di finale, il Borussia Dortmund ai quarti e infine il PSG in semifinale.

Per quanto riguarda il Chelsea, passato nel corso della stagione dalle mani di Frank Lampard a quelle di Thomas Tuchel, lungo il proprio cammino ha affrontato ed estromesso in sequenza l'Atletico Madrid, il Porto e infine il Real Madrid, eliminato in semifinale grazie a un 1-1 esterno e a un 2-0 casalingo.

In questa pagina potete trovare tutto ciò che dovete sapere sulla finale di Champions League Manchester City-Chelsea: tutte le notizie sulle formazioni e come vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO MANCHESTER CITY-CHELSEA

Manchester City-Chelsea, finale della Champions League 2021 e derby inglese, si giocherà all'Estadio Do Dragão di Oporto, in Portogallo, nella serata di sabato 29 maggio 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Pep Guardiola e quella di Thomas Tuchel è in programma alle ore 21.

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Mediaset, e in particolare su Canale 5, che dunque trasmetterà il derby inglese anche per coloro che non sono in possesso di un abbonamento al satellite.

In alternativa, gli abbonati a Sky potranno seguire la gara tra Manchester City e Chelsea in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul numero 251 del satellite.

Manchester City-Chelsea, finale della Champions League 2021, sarà visibile anche in diretta streaming gratis attraverso Mediaset Play: basterà collegarsi al sito, oppure scaricare l'applicazione sul proprio pc, smartphone o tablet. La gara sarà visibile anche sul sito di Sportmediaset.

Gli abbonati a Sky potranno assistere a Manchester City-Chelsea anche utilizzando l'applicazione gratuita Sky Go . Anche in questo caso sarà possibile scaricarla su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Infine, si potrà seguire alla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea anche su NOW, il servizio di streaming di Sky che propone il meglio della programmazione satellitare. Basterà acquistare uno dei pacchetti sport proposti per assistere alla partitissima sui propri dispositivi.

Potrete comodamente seguire la finale di Champions League traanche grazie alla diretta scritta diattraverso il nostro racconto azione per azione, preceduto dalle fasi di avvicinamento al match, vi consentiremo di non perdervi nulla della sfida tra la formazione di Guardiola e quella di Tuchel.

Manchester City con il 4-3-3 e le due ali Mahrez e Bernardo Silva a sostenere Foden, ancora utilizzato da Guardiola nel ruolo di falso nove. In panchina dunque Aguero e Gabriel Jesus. In mezzo al campo, Rodri sarà affiancato da De Bruyne e Gundogan. Intoccabile Ruben Dias in difesa. Titolare anche Cancelo.

Il Chelsea conferma il 3-4-2-1 che gli ha consentito di ribaltare la stagione e arrivare in finale di Champions League. Davanti Werner, sostenuto da Pulisic e Mount. In dubbio Mendy e Kanté, che però dovrebbero riuscire a recuperare in tempo per la partita. In difesa dovrebbe esserci Christensen, con Azpilicueta esterno a tutta fascia.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso; Ziyech, Pulisic; Werner.