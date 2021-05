Probabili formazioni Manchester City-Chelsea: Foden e Pulisic dal 1'

Arriva il grande giorno: Manchester City e Chelsea si sfidano per la vittoria della Champions League. Guardiola senza punte, Pulisic per Tuchel.

Una per la storia, l'altra per sovvertire il pronostico e bissare il successo del 2012. La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma stasera allo Stadio do Dragão di Oporto, promette spettacolo.

Il Chelsea vuole anche vincere un titolo in questa sua stagione che rischia di essere bella ma inespressa, il Manchester City arriva già dalla vittoria in Premier League e potrebbe chiudere un double da paura.

Il Chelsea ha vinto le ultime due partite contro il Manchester City in tutte le competizioni, entrambe arrivate dall’arrivo di Thomas Tuchel. L'ultima volta in cui i Blues hanno registrato tre succesi di fila contro il Manchester City fu tra il 2005 e il 2009, striscia di otto vittorie di fila.

Nelle competizioni europee, gli unici precedenti tra Chelsea e Manchester City risalgono alla semifinale di Coppa delle Coppe 1970/71: il Chelsea vinse entrambe le gare 1-0 per passare alla finale, dove vinse contro il Real Madrid.

Il Manchester City è la nona squadra inglese ad aver raggiunto una finale di Coppa dei Campioni / Champions League, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra nazione (Germania e Italia, sei). Tuttavia, solo una delle ultime 10 squadre che hanno partecipato alla loro prima finale ha vinto: il Borussia Dortmund 3-1 contro la Juventus nel 1997. L'ultima squadra inglese a vincere la prima finale giocata è stato l'Aston Villa nel 1982 contro il Bayern Monaco.

Pep Guardiola e Thomas Tuchel confermano le loro formazioni classiche, ovviamente: City senza attaccanti di ruolo, con Foden e De Bruyne che a turno andranno a coprire la posizione di falso nueve, in difesa Stones e Ruben Dias; Chelsea con Werner unica punta e la coppia Pulisic-Mount a supportarlo, anche se scalpitano Ziyech e Havertz.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.