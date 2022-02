Forti venti a Manchester, City costretto ad atterrare a Liverpool: "In sicurezza"

Forti venti nella Greater Manchester e grande paura per l'aereo del City di ritorno da Lisbona, dopo l'andata degli ottavi di Champions League. Reduce dal roboante successo per 5-0 in casa dello Sporting, nel pomeriggio odierno la squadra di Guardiola ha fatto rotta verso casa, per prepararsi in vista delle prossime gare di campionato. Atterrando però a Liverpool.

Il City ha infatti evidenziato come la tempesta registrata a Manchester e dintorni nella giornata di mercoledì (fino a 66 km/h registrati, con possibilità di arrivare fino a 90) hanno costretto il volo della squadra ad atterrare all'aeroporto John Lennon di Liverpool, situato a circa 40 km dalla città in cu militano Sterling e compagni.

E' stato l'account twitter del Manchester City ad evidenziare quanto successo:

"Possiamo confermare che l'aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester".

L'aeroporto di Liverpool ha confermato l'arrivo del Manchester City anch'esso attraverso un post twitter, calcisticamente ironico dopo il sospiro di sollievo:

"È fantastico accogliere in sicurezza il Manchester City nella capitale del calcio inglese, dopo che il loro volo è stato dirottato questo pomeriggio dall'aeroporto di casa a causa del forte vento".

A colpire l'aereo del Manchester City e l'area della Greater è stata la tempesta 'Storm Dudley', che ha persino portato il servizio metereologico nazionale, il Met Office, ad evidenziare come ci fosse "possibile pericolo di vita" in seguito all'allerta diramata.

Di ritorno a Manchester, il City preparerà l'imminente gara di Premier League prevista sabato: in città arriva infatti il Tottenham di Conte, atteso da una risposta sul campo dopo le tre sconfitte consecutive. Contro la squadra capolista e di gran lunga più in forma del torneo.