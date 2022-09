Cadice-Barcellona è stata interrotta a 10’ dal termine per il malore di uno spettatore: è stato il portiere Ledesma a recuperare un defibrillatore.

Sono stati momenti di paura e grande tensione, quelli che si sono vissuti all’’Estadio Nuevo Mirandilla’, nel corso della sfida valida per la quinta giornata di Liga che ha visto protagoniste il Cadice ed il Barcellona.

Poco dopo il minuto 81, il direttore di gara Del Cerro Grande ha deciso di interrompere la gara, si è diretto a bordo campo ed ha indicato gli spalti.

In un primo momento non si è capito cosa fosse successo, ma successivamente è parso chiaro che uno degli spettatori accorsi per assistere alla partita, è stato colto da un malore.

Tra i primi ad accorgersene il portiere del Cadice Ledesma, anche perché la cosa è avvenuta dietro la sua porta. L’estremo difensore argentino, non solo ha segnalato che stava accadendo qualcosa di grave, ma ha anche partecipato attivamente ai soccorsi, visto che ha recuperato un defibrillatore a bordo campo, è corso verso la curva occupata dai tifosi e lo ha lanciato affinché si potessero prestare le cure allo spettator

I giocatori, dopo essere rimasti al centro del campo per oltre un quarto d’ora, sono stati fatti tornare negli spogliatoi ed hanno poi fatto rientro in campo solo molti minuti più tardi per terminare la gara dopo un breve riscaldamento.

Il tutto è avvenuto in un clima assolutamente surreale e molti spettatori hanno deciso di abbandonare lo stadio: la gara è terminata sul 4-0 per il Barcellona.

L spettatore colpito da malore è stato trasportato presso l’ospedale di ‘Puerta del Mar’: come evidenziato dal presidente del Cadice, si trova in condizioni stabili. Applausi sono stati riservati al medico sociale del Cadice al suo ritorno sul terreno di gioco.