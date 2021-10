0 goal fatti, 11 subiti: Malmo nei guai nei gironi di Champions

Nel girone della Juventus, la squadra di Tomasson deve fare i conti con le zero realizzazioni dopo tre gare: qualificazione compromessa.

E' già al bivio la stagione europea del Malmo. Qualificata alla fase a gironi di Champions League dopo aver superato i playoff, la compagine svedese rischia di dire addio alle competizioni continentali, e non solo al massimo torneo, già prima del 2022. Chelsea e soprattutto Juventus corrono, ma anche lo Zenit ha avuto la meglio sul team nordico.

Juventus a 9, Chelsea a 6, Zenit a 3, Malmo a 0 battuto pesantemente dai Blues nell'ultimo turno. Il Malmo dovrà per forza conquistare un successo, se non due, nelle ultime tre gare di Champions, per provare a 'scendere' almeno in Europa League, visto che gli ottavi di Champions sembrano prenotati dai bianconeri di Allegri e dai Campioni d'Europa.

Nessuno ha fatto peggio del Malmo fin qui, sia in termini di goal fatti, sia per quanto riguarda le reti subite. La squadra allenata dall'ex milanista Tomasson non riesce a sbloccarsi in zona realizzativa, ancora a secco di centri con Colak e soci, e deve fare i conti anche con undici incassati.

Anche il Lipsia ha subito undici reti, ma rispetto al Malmo ha messo dentro quattro goal: in più i tedeschi, sorpresa delle ultime annate, si trovano nello stesso girone di PSG e Manchester City, ma anche di un Bruges sempre imprevedibile, capace di ottenere quattro punti nei primi tre turni.

Nei gironi di Champions il record di goal subiti è quello condiviso di BATE Borisov (2014/15), Legia Warszawa (2016/17), entrambe a 24 al termine dei raggruppamenti. Il Malmo proverà ad evitare di entrare nella cerchia di chi ha mancato la rete nelle sei gare europee: zero per Deportivo La Coruña (2004/05), Maccabi Haifa (2009/10) e Dinamo Zagreb (2016/17).

Prossimo impegno del Malmo sarà il ritorno del match contro il Chelsea: davanti ad una sconfitta, ottavi già salutati e sedicesimi di Europa League da conquistare, eventualmente, contro Zenit e Juventus. Molto difficile, ma ancora possibilità esistenti.