Maldini a sorpresa: "Sono il giocatore più perdente della storia"

Anche ieri Christian Vieri ha deliziato i suoi fan con una nuova diretta Instagram che stanno acquistando sempre più popolarità: stavolta l'ospite di turno era Paolo Maldini, compagno di 'Bobo' in Nazionale e al per un brevissimo periodo.

L'attuale dirigente rossonero ha lasciato tutti di sasso quando si è autodefinito il 'giocatore più perdente della storia', nonostante un palmares che tutti vorrebbero vantare.

"La partita che mi ha fatto più male? Una volta ho fatto una considerazione con Boban e Massara e ho pensato 'Sono il giocatore più perdente della storia'. Ho vinto tantissimo, tra cui 5 Champions, ma ho perso: 3 finali di Champions, 1 finale di Supercoppa Europea, 3 finali di Coppa Intercontinentale, 1 finale del Mondiale, 1 finale dell'Europeo, 1 semifinale del Mondiale e poi posso andare avanti... Ho avuto la fortuna di vincere tanto e ho visto queste finali perse come una cosa che fa parte del gioco, quindi sinceramente ho accettato quasi tutto. Forse il momento più brutto è quando siamo usciti dal campo di in quella partita che probabilmente non meritavamo di vincere".