Malcuit si trasferisce in Turchia: è ufficiale l'approdo all'Ankaragücü

Il terzino francese riparte dal massimo campionato turco: firmato un contratto annuale con l'Ankaragücü.

Aumenta la colonia di vecchie conoscenze del nostro calcio in Turchia: dopo Dries Mertens, Mauro Icardi e Lucas Torreira, approdati ad uno scatenato Galatasaray, è la volta di Kevin Malcuit.

L'ex terzino del Napoli, svincolatosi dagli azzurri a partire dallo scorso 1° luglio, è un nuovo calciatore dell'Ankaragücü: come riportato dal comunicato apparso sul sito ufficiale del club della capitale, Malcuit ha firmato un contratto della durata di un anno.

Un'altra esperienza all'estero per il classe 1991, dopo i quattro anni trascorsi in Italia tra Napoli e Fiorentina, dove ha giocato per sei mesi in prestito proprio dai partenopei da gennaio a giugno 2021.

La stagione dell'Ankaragücü non è iniziata nel migliore dei modi: la squadra occupa infatti l'ultimo posto della Süper Lig con un solo punto all'attivo, in compagnia di Hatayspor e Umraniyespor.

L'obiettivo stagionale è sicuramente quello della salvezza, alla luce dello status di neopromossa: da oggi un po' più raggiungibile grazie ad un Malcuit in più nel motore.