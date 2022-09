Non solo Icardi: il Galatasaray prende anche Mata, è ufficiale

Galatasaray scatenato nell'ultimo giorno di mercato in Turchia: tra gli acquisti ecco anche Juan Mata, prelevato a parametro zero.

E' un Galatasaray semplicemente scatenato quello che ha chiuso la sessione estiva del calciomercato in Turchia, col gong fissato per la giornata di ieri: dopo Dries Mertens e Lucas Torreira, è stata la volta di altri cinque volti nuovi, tutti ufficializzati giovedì.

A prendersi la scena è stato Mauro Icardi, accolto in prestito dal PSG, senza però dimenticare un altro giocatore di livello assoluto: Juan Mata, reduce da otto anni e mezzo al Manchester United e prelevato a parametro zero.

Il trequartista spagnolo, come si evince dal comunicato emesso dal club di Istanbul, ha firmato per due stagioni, con la seconda opzionale. Stipendio netto, per l'annata in corso, pari a un milione e 900mila euro.

Entusiastico il primo commento di Mata ai microfoni ufficiali del Galatasaray.

"Mi sento bene, sono emozionato e motivato. Sono felice di essere qui, tutti sono molto amichevoli. Non vedo l'ora di vincere col Galatasaray. Mi hanno raccontato della bella atmosfera che si respira qui e non vedo l'ora di sperimentarlo davanti ai nostri tifosi. Il Galatasaray è la squadra più importante in Turchia, ha un posto anche nella storia del calcio. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza".

Accoglienza calorosa riservata, oltre allo spagnolo e a Icardi, anche ad altri tre rinforzi: Milot Rashica, Mathias Ross Jensen e Yusuf Demir. Segno tangibile della voglia di tornare a competere per la vittoria dopo una stagione altamente deludente.