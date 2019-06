Maiorca, che impresa: Budimir protagonista della promozione in Liga

Ante Budimir, ex Crotone e Sampdoria, ha trascinato il Maiorca a un'incredibile rimonta sul Deportivo che è valsa la promozione nella Liga.

Il Maiorca ha conquistato la promozione nella al termine di un'incredibile rimonta sul Deportivo La Coruna, battuto 3-0 dopo la sconfitta per 0-2 nella partita d'andata.

A dare il via all'impresa è stato una vecchia conoscenza della nostra , Ante Budimir, segnando la rete che ha sbloccato la partita.

Que importante el 1-0 y llegó pronto para empezarnos a meter en la eliminatoria... GOOOOOOOOOOOOL DE ANTE KILLER BUDIMIR!! BUDI BUDI BUDI BUDI!!!❤🖤❤⚽️💪🏼🎉 pic.twitter.com/ZsLvvl6oDA — 🔴⚫*(*.. L u i S..*)*⚽🕺 (@LuisNeng2) June 24, 2019

Budimir è arrivato a gennaio dal ed ha contribuito notevolmente al ritorno del Maiorca nella Liga con 6 goal segnati in 20 partite tra campionato e playoff.

Per l'attaccante croato si tratta della seconda promozione consecutiva in massima serie dopo quella conquistata col Crotone nel 2016 dopo 16 reti in 40 presenze.