La prima volta di Maignan in Tottenham-Milan: esordio nella fase ad eliminazione diretta di Champions

Pioli ritrova il portiere in Champions, reinserito in lista al posto di Tatarusanu: un'arma in più per conquistare i quarti di finale.

C'è sempre una prima volta e, quella di Mike Maignan alla fase ad eliminazione diretta di Champions League, è finalmente arrivata: a 27 anni il portiere del Milan si appresta a fare il proprio esordio agli ottavi, difendendo la porta al 'New White Hart Line' di Londra nell'impegno contro il Tottenham che decreterà una delle qualificate tra le migliori otto d'Europa.

Il francese è stato appena reinserito nella lista consegnata all'UEFA: a fargli posto è stato Ciprian Tatarusanu, guardiano dei pali in occasione delle ultime quattro partite del girone, dove Maignan ha disputato soltanto le prime due gare, prima di infortunarsi al polpaccio con la nazionale francese lo scorso 22 settembre al cospetto dell'Austria in Nations League. Quella rappresenta in assoluto l'ultima presenza in campo continentale.

Con la maglia del Milan, invece, era sceso in campo il 14 settembre nel 3-1 rifilato a San Siro alla Dinamo Zagabria, e cioè alla seconda giornata del Gruppo E. A Londra, dunque, Maignan potrà aggiungere un altro tassello importante alla sua carriera nella massima competizione europea che, fino ad ora, non si era mai protratta oltre la fase a gironi.

Ai due gettoni in questa stagione bisogna aggiungere i tre di quella scorsa, interrottasi bruscamente in virtù di un altro problema fisico e dell'ultimo posto alle spalle di Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Nemmeno con la maglia del Lille era riuscito a 'sconfinare' oltre la prima fase: nel 2019/2020 disputò tutte le sei partite, perdendone cinque e pareggiando soltanto quella in casa contro il Valencia.

Troppo poco per un estremo difensore che, nell'annata successiva, si sarebbe laureato campione di Francia strappando il titolo al PSG e raccogliendo (nell'estate 2021) l'eredità di Gianluigi Donnarumma, approdato proprio a Parigi dopo la mancata firma sul rinnovo del contratto che più di qualche malumore ha saputo creare nel popolo rossonero.

Maignan ha già riallacciato i ponti col passato, riprendendo da dove aveva interrotto: praticamente inoperoso a San Siro in Milan-Atalanta, a Firenze è stato uno dei migliori nonostante la sconfitta patita dalla squadra di Pioli che, da lui, si aspetta la solita fiducia trasmessa all'intero reparto difensivo, tra i i più perforati soprattutto nel mese di gennaio.

La stessa fiducia che dovrà infondere stasera per poter gettare il cuore oltre l'ostacolo e prendersi un posto ai quarti, esorcizzando l'attacco degli 'Spurs' guidato da Harry Kane: avversario da prendere con le molle per Maignan, che ha tutta l'intenzione di rimanere il più a lungo possibile in questa seconda fase agguantata dopo una lunga rincorsa. Magari fino all'ultimo atto di Istanbul, un posto che evoca pessimi ricordi al tifo milanista: a proposito di esorcizzare...