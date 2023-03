Milan a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham: Brahim e Giroud recuperati, Krunic in mediana, Messias a destra.

Dopo la vittoria per 1-0 ottenuta all'andata, il Milan si gioca in casa del Tottenham l'accesso ai quarti di finale della Champions League, un risultato che manca ai rossoneri addirittura dal 2011/12. Alla squadra di Pioli basterà non perdere.

Il tecnico recupera Maignan, inserito in lista e quindi regolarmente tra i pali, davanti a lui l'ormai classica difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. Sulle fasce spazio a Messias (che appare favorito su Calabria e Saelemaekers) e Theo Hernandez, in mezzo al campo Krunic con Tonali, mentre Bennacer sembra avviato a partire dalla panchina.

Brahim Diaz, dopo aver recuperato dalla distorsione al ginocchio, scalpita per giocare insieme a Rafael Leão alle spalle di Giroud. L'attaccante francese ha superato la leggera sindrome influenzale e sarà al suo posto.

Tante assenze per Conte, che torna in panchina dopo lo stop imposto dai medici: in porta Forster sostituisce l'infortunato Lloris. Difesa a tre con Romero, Lenglet e Davies. Emerson Royall sulla destra, mentre dall'altra parte agirà l'ex Inter Perisic. A centrocampo rientra Hojbjerg con Skipp.

Kane guida l'attacco degli Spurs, alle sue spalle Kulusevski e Son mentre Richarlison dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-MILAN

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli.