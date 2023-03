Maignan in lista Champions: ufficiale il reintegro al posto di Tatarusanu

Il portiere francese non gioca in Champions League dallo scorso 14 settembre e non era in lista per gli ottavi: ora è stato reinserito.

Dopo il successo di San Siro per 1-0, il Milan si appresta ad affrontare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. E a differenza della gara d'andata, i rossoneri questa volta potranno contare sulla presenza di Mike Maignan. Il portiere francese è stato per lungo tempo lontano dai campi per via di un infortunio al polpaccio ed è rientrato solamente lo scorso 26 febbraio. Il suo stop prolungato ha fatto sì che il Milan lo escludesse dalla lista europea da consegnare alla UEFA prima della fase a eliminazione diretta. Ora però i rossoneri hanno sfruttato la possibilità di reintegrarlo: come si apprende dalla UEFA, a due giorni dal ritorno contro il Tottenham Maignan ha preso il posto di Ciprian Tatarusanu nella lista Champions. A consentirglielo è stato il regolamento della UEFA Champions League, con particolare riferimento all'articolo 46.04. “Una volta che il portiere infortunato o malato torna ad essere nuovamente idoneo per essere schierato, può riprendere il suo posto in sostituzione del sostituto designato. Il ritorno del portiere originario deve essere annunciato alla UEFA 24 ore prima della partita successiva in cui il portiere dovrebbe essere schierato”. Il Milan aveva tempo fino alla giornata di martedì 7 marzo per inserire il francese in lista. E naturalmente ha preso la palla al balzo, escludendo Tatarusanu e confermando invece Antonio Mirante. I giovani Nava, Bartoccioni e Pseftis fanno infine parte della Lista B. Maignan, rientrato 8 giorni fa contro l'Atalanta dopo uno stop che a un certo punto pareva infinito, ha fin qui giocato due partite dei gironi di Champions League: quella dell'esordio, pareggiata per 1-1 sul campo del Salisburgo, e quella successiva, vinta per 3-1 a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Dopodiché, l'ex portiere del Lille si è dovuto fermare in occasione di una sfida di Nations League tra Francia e Austria. Il suo recupero è stato lento, protraendosi di settimana in settimana senza che apparentemente si vedesse una via d'uscita. Il momento di rimettere i guanti anche in Europa è arrivato. Scelti da Goal Probabili formazioni 25ª giornata: Arnautovic convocato

