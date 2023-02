Maignan e Ibrahimovic ancora ai box: il Milan li lascia fuori dalla lista Champions

Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic non sono stati inseriti dalla lista UEFA presentata dal Milan: il portiere transalpino può però ancora rientrarci.

Non figurano i nomi di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic nella nuova lista UEFA presentata dal Milan.

Una doppia decisione, quella del club rossonero, figlia evidentemente dei dubbi relativi agli effettivi tempi di recupero dei due che da mesi sono ai box ma, se per il fuoriclasse svedese la Champions League 2022/2023 è di fatto già finita, non lo stesso vale per il portiere francese.

Il Milan infatti, tecnicamente potrebbe ancora reinserire Maignan nella propria lista UEFA e può farlo entro ventiquattro ore dalla prossima sfida nella quale dovrebbe scendere in camp (la prossima sarà quella con il Tottenham valida per l’andata degli ottavi di finale).

A consentirglielo sarebbe ovviamente il regolamento della UEFA Champions League e nella fattispecie l’articolo 46.04..

“Una volta che il portiere infortunato o malato torna ad essere nuovamente idoneo per essere schierato, può riprendere il suo posto in sostituzione del sostituto designato. Il ritorno del portiere originario deve essere annunciato alla UEFA 24 ore prima della partita successiva in cui il portiere dovrebbe essere schierato”.

Per Maignan si sta avvicinando il rientro in campo, il suo recupero per Milan-Tottenham, che è in programma il prossimo 14 febbraio, sembra essere ancora molto complicato.

Rispetto alla lista UEFA presentata a settembre, si registra un unico cambio: Thiaw ha preso il posto di Dest.

Di seguito la lista UEFA presentata dal Milan:

Portieri: Tatarusanu, Mirante

Difensori: Calabria, Ballo-Touré, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Thiaw, Gabbia

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Brahim Diaz, Messias, Pobega, Krunic, Saelemaekers, De Ketelaere

Attaccanti: Giroud, Rebic, Leao, Origi