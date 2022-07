L'annuncio del Sassuolo: la maglia numero 4 di Magnanelli verrà ritirata

Ritiratosi dopo l'ultima stagione, Magnanelli ha lasciato un segno indelebile nella storia neroverde: per questo la numero 4 non sarà più utilizzata.

Ci sarà il numero 1. Il 10 e il 5. Forse il 99. Ma dal 2022/2023 e per tutte le stagioni seguenti, nessuno indosserà il 4 al Sassuolo. La società neroverde ha infatti annunciato la volontà di ritirare la casacca in onore di Francesco Magnanelli, centrocampista e bandiera. Che ha deciso di dire stop.

Il Sassuolo ritira la maglia n. 4️⃣ neroverde🥲



Capitano, questa maglia ti appartiene e da oggi sarà sempre e solo tua! 🖤💚🖤💚🖤💚



4️⃣EVER Magnanelli ♾



Scopri di più su https://t.co/bRXIb0xZHB#ForzaSasol pic.twitter.com/nczGbFRMQ4 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 5, 2022

A 37 anni, dopo una carriera quasi interamente spesa al Sassuolo, Magnanelli ha lasciato il calcio al termine della scorsa annata. Svincolato e dunque ritiratosi dal calcio giocato. Oggi la notizia data da Carnevali allo stesso ex centrocampista: la sua maglia numero 4 non sarà indossata da nessun altro.

Nella sala stampa del Mapei Football Center, in occasione di un incontro con i tifosi al quale era invitato anche Francesco Magnanelli, Carnevali ha annunciato come la numero 4 verrà ritirata dopo le 520 partite e le 17 stagioni del giocatore con la maglia del Sassuolo.

"Sei unico, hai fatto così tanto per il Sassuolo" ha evidenziato Carnevali, prima dell'annuncio. In neroverde al 2005, in C2, prima di approdare in C1, B e dunque giocare in A ed Europa League sempre con la stessa casacca, Magnanelli aveva inizialmente indossato la 7 prima di virare sul 4.

Gubbio, Fiorentina, Chievo (senza mai giocare) e Sangiovannese, prima di essere acquitato dal Sassuolo. Si è posizionato a centrocampo giocando in quattro categorie diverse, osservatore numero uno dell'evoluzione da club sconosciuto, o quasi, ad habituè della Serie A.

Primatista assoluto di presenze con il Sassuolo, Magnanelli rimarrà comunque in società: sarà collaboratore tecnico di mister Dionisi. Nessuno meglio di lui conosce l'ambiente e lo spogliatoio e per questo continuerà ad essere fondamentale in una nuova veste. Senza il 4 addosso, sulle spalle di nessuno.