Macedonia del Nord-Olanda dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Macedonia del Nord e Olanda si sfidano nella terza giornata del girone C. Tutto sul match dalle formazioni a dove seguirlo in tv e streaming.

MACEDONIA DEL NORD-OLANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Macedonia del Nord-Olanda

Macedonia del Nord-Olanda Data: 21 giugno 2021

21 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport (253 del satellite)

Sky Sport (253 del satellite) Streaming: Sky Go, Now

Nell'atto conclusivo del girone C si sfidano due nazionali dal destino ormai definito all'interno del raggruppamento. L'Olanda dopo il successo contro l'Austria ha ipotecato il passaggio del turno e anche il primo posto nel girone.

La nazionale guidata da Frank De Boer naviga a punteggio pieno dopo aver battuto anche l'Ucraina nel match del debutto. Gli 'Orange' cercheranno il terzo acuto consecutivo anche contro la matricola macedone per chiudere a punteggio pieno la prima fase.

Tutto deciso anche in casa Macedonia del Nord. La 'Cenerentola' del torneo - alla primissima partecipazione alla fase finale degli Europei - è già aritmeticamente fuori dai giochi. Pandev e compagni hanno rimediato due sconfitte nelle prime due uscite: dopo il 3-1 patito contro l'Austria è arrivata la sconfitta di misura anche contro l'Ucraina.

I precedenti sono quattro e contano due vittorie e olandesi e due pareggi. L'ultimo incrocio risale al mondiale sudafricano del 2010: l'Olanda si impose 2-1 grazie alle reti di Heitinga e Van der Vaart. Per i macedoni la rete del solito Pandev su calcio di rigore.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Macedonia del Nord-Olanda: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MACEDONIA DEL NORD-OLANDA

Macedonia del Nord-Olanda si giocherà all'Amsterdam Arena, lunedì 21 giugno. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

La sfida di Amsterdam tra Macedonia del Nord e Olanda verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky che detiene i diritti per la tramissione di tutte le partite di Euro 2020. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile assistere al match sarà Sky Sport (253 del satellite).

Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita sui canali Rai.

Gli abbonati Sky potranno assistere al match anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, usufruibile sia sui dispositivi come smartphone e tablet che su pc o notebook. Nel primo caso sarà sufficiente scaricare la app dedicata per i sistemi iOS e Android. Nel secondo, invece, occorrerà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Per assistere al match è necessario acquistare il 'Pacchetto Sport' prima di selezionare l'evento dal palinsesto.

Macedonia del Nord in diretta anche su Goal grazie alla conseuta diretta testuale che vi permetterà di rimanere aggiornati in tempo reale su tutto quello che avverrà all'Amsterdam Arena, a partire dalle formazioni ufficiali sino alla cronaca integrale del match.

La Macedonia si appresta a chiduere la propria avventura a Euro 2020 ripartendo dal 4-3-3. In attacco largo al tridente con Elmas e Trajkovski chiamati a innescare l'eterno Pandev. A centrocampo Nikolov agirà da 'play' affiancato da Ademi e Bardi. In porta Dimitrievski, protetto dalla linea a quattro composta da Ristovski e Alioski sui binari laterali, mentre Musliu e Velkovski formeranno la coppia di mezzo.

L'Olanda forte del primo posto aritmetico optano per qualche cambio nell'11 titolare. In porta c'è Stekelenburg, al centro della difesa ci sarà Blind accanto a De Vrij e a Timber. Sulle fasce largo a Dumfries sulla destra, mentre sul versante mancino si vede Van Aanholt. In mediana pacchetto composto dall'atalantino de Roon, da Wijnaldum e da de Jong. In avanti sarà ancora tandem Depay-Weghorst.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst