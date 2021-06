Olanda sicura del primo posto, Macedonia del Nord eliminata: una gara per salutare al meglio da una parte e prepararsi agli ottavi dall'altra.

Si è qualificata agli ottavi come prima del girone, ora affronta l'ultima gara per acquisire nuova fiducia in vista del prossimo turno. Testacoda tra Olanda e Macedonia del Nord, in una gara che non serve ai fini della qualificazione, ma con tanti spunti.

La Macedonia del Nord, sconfitta nelle prime due gare, vuole lasciare gli Europei provando ad ottere i primi punti della storia agli Europei, vista la prima e storica qualificazione. Per l'Olanda sei punti su sei, primo posto e qualche cambio possibile pre-ottavi.

Nella Macedonia del Nord torna dal 1' Trajkovski al fianco di Pandev, con Ademi, Bardhi ed Elmas interni. Sulle fasce Angelovski dà spazio a Alioski e Churlinov, in porta c'è Dimitrievski, difeso da Ristovski, Musliu e Ristevski,

De Boer opta per Malen insieme a Depay, lanciando Wijndal e Dumfries come esterni di centrocampo. In mezzo c'è Frenkie De Jong alla pari di Klaassen e Wijnaldum. Tra i pali Stekelenburg, difeso da De Ligt, De Vrij ed Akè.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Aké; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; Malen, Depay.