Lungo stop per Pogba: come cambia il mercato della Juve

Lo stop di Pogba scombina i piani di Allegri: assalto a Paredes in caso di uscita di Arthur. Da definire il futuro di Rovella che ha diverse richieste

L'infortunio di Pogba e la certezza che il francese dovrà sostare ai box per almeno un paio di mesi, scombina evidentemente i piani di Massimiliano Allegri per quanto concerne la situazione del pacchetto di centrocampo.

Il numero 10, tornato in bianconero dopo sei anni al Manchester United, avrebbe dovuto rappresentare da subito il perno sul quale innestare uno dei reparti più chiacchierati (e criticati) della storia recente di Madama.

Lo stop forzato del centrocampista transalpino, di conseguenza, riaprono intriganti scenari di mercato sia in entrata che in uscita. In cima alla lista dei partenti c'è sempre Arthur, tentato in queste ore dalla corte del Valencia di Gattuso che avrebbe avanzato una prima proposta per assicurarsi il brasiliano a titolo temporaneo.

Un fronte sicuramente da monitorare e che potrebbe liberare spazio per l'assalto nei confronti di Leandro Paredes, vecchia conoscenza della Serie A e da sempre molto stimato da Allegri. Il centrocampista del PSG sembra già essere finito ai margini del progetto Galtier e la vetrina della Serie A potrebbe rappresentare una grande chance, specialmente all'imbocco della stagione che conduce verso i Mondiali.

Se si parla di centrocampo non si può non aprire una doverosa parentesi su Nicolò Rovella, profilo che il tecnico toscano sta valutando attentamente nel corso della tournée negli States. L'ex calciatore del Genoa ha ben figurato nelle prime uscite contro Chivas e Barcellona, ma anche il suo futuro è tutto da definire.

Sul classe 2001, infatti, diverse società nostrane si sono già mosse con il dichiarato intento di strappare il prestito del calciatore di Segrate: Salernitana, Verona e Spezia, in tal senso, hanno già sondato il terreno.

La decisione finale, però, spetterà come sempre ad Allegri che con la grana Pogba e l'intricata situazione di Arthur, potrebbe anche decidere di spingere per la sua permanenza all'ombra della Mole.