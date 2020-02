Lukaku-Juventus, i retroscena di un affare mancato

Un corteggiamento datato, che sarebbe potuto sfociare in matrimonio se solamente Dybala avesse accettato la proposta del Manchester United.

Sarebbe potuta diventare tutta un'altra storia. E invece, semplicemente, l'epilogo è confluito nella volubilità della materia. Perché Romelu Lukaku, ora, se lo gode l'Inter. Su precisa richiesta di Antonio Conte, che già in passato aveva fatto di tutto affinché il belga potesse approdare sotto la sua gestione.

e . Squadre in cui il tecnico salentino avrebbe voluto portare la potenza dell'attuale 9 nerazzurro, uno che sa fare - e decisamente bene - la differenza. Concetto compreso anche dagli uomini della Continassa che, giustappunto, nell'ultima sessione estiva hanno pensato concretamente al possente attaccante di Anversa, tanto da procedere spediti verso una fumata bianca naugrafata a causa del rifiuto di Paulo Dybala all'offerta del .

Non è un mistero, a tal proposito, che Lukaku avesse dato la sua disponibilità al trasferimento sotto la Mole, trovando l'intesa economica sull'eventuale contratto (corposo) che avrebbe dovuto portarlo alla corte di Maurizio Sarri. Altro giro, altro sponsor di lusso: Fabio Paratici. Il dg bianconero, infatti, ha lavorato alacramente tra lato tecnico ed economico, annusando - ad ampio raggio - un colpaccio.

Stoppato. La Joya ha deciso di rimanere nel capoluogo piemontese, rifiutando così la ricca offerta della sponda rossa di Manchester, che gli avrebbe garantito un contratto attorno agli 11 milioni di euro netti a stagione. L'argentino non ne ha fatto una questione di soldì, bensì di progetto tecnico. Una riflessione sicuramente lungimirante, a maggior ragione considerando la stagione fin qui proposta dai Red Devils.

Niente Dybala in . Niente Lukaku alla . Semplice, chiaro e lineare. L'approdo del belga in bianconero è sempre stato condizionato all'umore del centravanti albiceleste. In estrema sinstesi, lo scambio avrebbe dovuto comportare anche un beneficio finanziario: la vecchia e cara plusvalenza.

Lukaku, intanto, ha conquistato - eccome - il mondo nerazzurro. Diventando il secondo giocatore nella storia dell' a segnare almeno due goal in quattro competizioni differenti nel corso di una singola stagione. Per un totale, al momento, di 23 reti in 34 presenze. Numeri, indubbiamente, significativi.

Riempire l'aria oculatamente sfoggiando Cristiano Ronaldo. Un problema ormai datato per la Juve, che con l'arrivo di Lukaku sarebbe potuto sfociare nella risoluzione. Insomma, un'opportunità svanita tra le tempeste del mercato.