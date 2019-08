Lukaku chiede e ottiene la maglia numero 9, l'Inter la toglie a Icardi

Romelu Lukaku ha chiesto e ottenuto la maglia numero 9: i nerazzurri l'hanno tolta a Mauro Icardi, sempre più ai margini dell'Inter di Conte.

È già Lukaku-mania in casa . I tifosi nerazzurri sono in estasi dopo la giornata intensa che ha portato all' ufficialità dell'acquisto del centravanti belga dal per 65 milioni di euro più bonus.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il grande acquisto si rifletterà in un boom di richieste sul fronte del merchandising: i punti vendita hanno già stampato, secondo quanto scrive oggi 'Il Corriere dello Sport', un certo numero di maglie con il numero 9, che sarà quello che porterà sulle spalle l'ex Red Devils.

Lukaku ha chiesto al club di avere il suo numero, e l'Inter lo ha subito accontentato levando il 9 a Mauro Icardi, con l'ex capitano sempre più ai margini del progetto nerazzurro.

L'articolo prosegue qui sotto

Quasi certamente Icardi resterà fuori dalla lista della Champions, mentre potrebbe essere inserito in quella per il campionato. Il suo addio , anche se non semplice, appare inevitabile. La società vuole cedere l'attaccante per cercare di monetizzare , evitare di perderlo a zero nel 2020 e che la complessa situazione legata all'argentino si rifletta in problemi che possano incidere sul rendimento della squadra.

Le pretendenti non mancano. La , non è un mistero, lo accoglierebbe a braccia aperte, ma al momento appare irrealistica una cessione dell'argentino ai grandi rivali. In lizza ci sono anche e . La partita è aperta e incerta: Paratici è in contatto con Wanda Nara, i partenopei hanno l'appeal della Champions ma difficilmente accontenterebbero i nerazzurri sul piano economico, mentre i giallorossi sono penalizzati dal giocare in .

La volontà dell'Inter di cederlo appare comunque sempre più evidente. Nonostante il contratto del giocatore scada nel 2020, infatti, sulla base dell' art. 15 del Regolamento della FIFA , i milanesi, in caso di permanenza forzata, saranno costretti a fargli giocare almeno il 10% delle partite della stagione, dunque 5, pena perderlo a zero. Un'eventualità che implicherebbe una grave perdita economica per la società, che intende fare di tutto per evitarla.